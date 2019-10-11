В Конго разбился военный транспортник с россиянами на борту: подробности

Самолет вылетел из города Гома на востоке ДРК и направлялся в столицу Киншасу

Ан-72 / Фото: Wikipedia

В Демократической республике Конго, где ранее потерпел крушение грузовой самолет Ан-26, произошла новая авиакатастрофа. Военно-транспортный самолет Ан-72, пропавший накануне в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), разбился. Об этом сообщило в пятницу конголезское радио со ссылкой на коммюнике Управления гражданской авиации ДРК.

По его данным, на борту находились четыре члена экипажа и гражданские, а также военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди.

Самолет вылетел из города Гома на востоке ДРК и направлялся в столицу Киншасу. Контакт с ним был утрачен через 59 минут после вылета. Личности пассажиров пока точно не известны, по данным военных источников, среди них могут находиться личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал.

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Посольство РФ в ДРК подтвердило, что на борту разбившегося самолета были россияне.

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"Мы подтверждаем, что среди членов экипажа были российские граждане, на данный момент мы уточняем их фамилии и точное число", - сказал сотрудник посольства.

Напомним, жертвами авиакатастрофы Ан-26 в Конго в декабре 2018 года стали трое россиян.

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