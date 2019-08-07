В Кыргызстане спецназ со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева, фото и видео

Алмазбек Атамбаев / Фото: AFP

Сотрудники силовых структур Кыргызстана задержали экс-президента (2011-2017) Алмазбека Атамбаева, сообщает телеканал "Апрель".

По его данным, Атамбаева вывели из дома и увезли в неизвестном направлении. Источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев вывезен на вертолете.

Над домом Атамбаева барражируют вертолеты, передает телеканал.

В пресс-службе Госкомитета Национальной безопасности Киргизии сообщили, что в ходе операции бойцы спецназа не применяли боевое оружие, у них были только резиновые пули. Там заявили, что "в настоящее время операция по задержанию продолжается".

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В то же время местный телеканал 24.kg сообщает, что были ранены более десятка сторонников Атамбаева.

Напомним, это не первый случай, когда правоохранительные органы Кыргызстана интересуются бывшими лидерами государства.

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Так, первый президент Кыргызстана (1990-2005) Аскар Акаев в апреле 2005-го в результате "тюльпановой революции" сложил с себя полномочия президента и бежал в Россию .

Вступивший вслед за ним на должность главы государства Курманбек Бакиев (2005-2010) ушел в отставку в результате второй революции в Кыргызстане. Бежал в Беларусь; на Родине заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

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