В Малайзии произошло массовое отравление алкоголем со смертетльным исходом

Правоохранительные органы уже задержали девять подозреваемых в изготовлении контрафактной продукции, которая поступила в продажу в небольшие магазины

Число жертв отравления некачественным алкоголем в Малайзии выросло до 29 человек, еще 47 находятся в больницах в тяжелом состоянии. Об этом сообщает в субботу телеканал Channel NewsAsia.

Правоохранительные органы уже задержали девять подозреваемых в изготовлении контрафактной продукции, которая поступила в продажу в небольшие магазины Куала-Лумпура и соседних городов. Одновременно происходит изъятие партий двух сортов виски и пива, которые были изготовлены на нелегальных предприятиях.

Речь идет о дешевой продукции, которая реализуется преимущественно в мелких лавках. Эксперты установили, что причиной отравления стало повышенное содержание метилового спирта.

В Малайзии в связи с высокими акцизами на алкоголь процветает подпольное производство.

Ранее сообщалось, что в Борисполе погибли шесть человек из-за отравления алкоголем.

Сайт "Сегодня" ранее уже писал о симптомах, первой помощи и профилактике в случае алкогольного отравления. Более 50% летальных исходов в результате отравления наступает именно при отравлении алкоголем, поэтому украинцам стоит почитать рекомендации специалистов.