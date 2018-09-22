В Малайзии произошло массовое отравление алкоголем со смертетльным исходом

Сегодня, 08:42

Правоохранительные органы уже задержали девять подозреваемых в изготовлении контрафактной продукции, которая поступила в продажу в небольшие магазины

В Малайзии люди отравились алкоголем. Фото: flickr.com
В Малайзии люди отравились алкоголем. Фото: flickr.com

Число жертв отравления некачественным алкоголем в Малайзии выросло до 29 человек, еще 47 находятся в больницах в тяжелом состоянии. Об этом сообщает в субботу телеканал Channel NewsAsia.

Правоохранительные органы уже задержали девять подозреваемых в изготовлении контрафактной продукции, которая поступила в продажу в небольшие магазины Куала-Лумпура и соседних городов. Одновременно происходит изъятие партий двух сортов виски и пива, которые были изготовлены на нелегальных предприятиях.

Речь идет о дешевой продукции, которая реализуется преимущественно в мелких лавках. Эксперты установили, что причиной отравления стало повышенное содержание метилового спирта.

В Малайзии в связи с высокими акцизами на алкоголь процветает подпольное производство.

Ранее сообщалось, что в Борисполе погибли шесть человек из-за отравления алкоголем.

Сайт "Сегодня" ранее уже писал о симптомах, первой помощи и профилактике в случае алкогольного отравления. Более 50% летальных исходов в результате отравления наступает именно при отравлении алкоголем, поэтому украинцам стоит почитать рекомендации специалистов.
Малайзия, отравление, алкоголь
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Британские полицейские. Фото: AFP

Новое отравление в Солсбери: против пострадавших готовят судебный иск

Вчера, 11:53

Инсценировка отравления является одной из версий, с которыми сейчас работают британские правоохранители

Евросоюз

фото AFP

"Отравители" Скрипалей организовывали в Нидерландах кампанию против вступления Украины в ЕС- СМИ

Вчера, 08:21

Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, "если читать СМИ"
Загрузка...

Политика

Фото: скриншот

В МинВОТ предложили ввести санкции против пяти химкомпаний из-за деятельности в Крыму

Вчера, 01:02

Сейчас проект распоряжения о введении санкций отправлен в органы государственной власти на согласование

Запад

фото из открытых источников

В Тернопольской области 250 человек отравились после обработки полей

Вчера, 08:05

Начали опрыскивать поля еще 18 сентября

Евросоюз

Британская полиция. Фото: AFP

Новое отравление в Солсбери: пострадавших выписали из больницы

20 Сентября, 09:19

Британская полиция заявила, что не считает инцидент подозрительным

Днепр

Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Днепре массово заболели школьники: стала известна причина

19 Сентября, 17:05

У детей подтвердился диагноз "острая кишечная инфекция"

Днепр

Массовое заболевание школьников в Днепре: стало известно о состоянии детей

19 Сентября, 14:54

Новых случаев заболевания в школе не зафиксировали 

Политика

Фото: AFP

МИД Канады обеспокоен отравлением активиста Pussy Riot в Москве

19 Сентября, 12:27

Государство заверило семью Петра Верзилова в готовности оказать любую необходимую помощь и дальнейшем сборе информации о причине его заболевания

Евросоюз

Расследование продолжается. Фото: AFP

Отравленная в Солсбери российская модель заявила, что спецслужбы РФ хотят ее убить

19 Сентября, 11:36

Шапиро утверждает, что ее отец был высокопоставленным военным в российской армии, а сама она была вынуждена уехать в Великобританию после получения писем с угрозами

Россия

Фото: AFP

Неожиданный поворот в отравлении активиста Pussy Riot в Москве

19 Сентября, 11:26

В день госпитализации Петр Верзилов должен был получить окончательный доклад расследования о гибели троих российских журналистов в ЦАР
Загрузка...