В Мехико прогремел взрыв в районе производства пиротехники
Спасатели и пожарные Чимальуакана и Чиколоапана борются с огнем
Мощный взрыв прогремел в районе мастерских по производству пиротехники в муниципалитете Чимальуакан, пригороде столицы Мексики. По данным местных властей, никто не пострадал.
"Спасатели и пожарные Чимальуакана и Чиколоапана борются с огнем в зоне производства фейерверков в Санта-Марии, сведений о пострадавших нет", — сообщило руководство муниципалитета. Над местом пожара поднимается густой столб черного дыма высотой в сотни метров. Сведений о причинах взрыва обнародовано не было.
Напомним, что в декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, расположенный в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.
Напомним, что ранее взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрируют кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва.
В районе ЧП работает команда специалистов, которые занимаются оценкой состояния окружающей среды. Замеряется уровень концентрации вредных веществ в воздухе, берутся пробы воды.
Напомним, что ранее, подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения.
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