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В Мехико прогремел взрыв в районе производства пиротехники

Сегодня, 01:51

Спасатели и пожарные Чимальуакана и Чиколоапана борются с огнем

Фото: Pixabay
В Мехико прогремел взрыв в районе производства пиротехники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg Другие страны Спасатели и пожарные Чимальуакана и Чиколоапана борются с огнем

Мощный взрыв прогремел в районе мастерских по производству пиротехники в муниципалитете Чимальуакан, пригороде столицы Мексики. По данным местных властей, никто не пострадал.

"Спасатели и пожарные Чимальуакана и Чиколоапана борются с огнем в зоне производства фейерверков в Санта-Марии, сведений о пострадавших нет", — сообщило руководство муниципалитета. Над местом пожара поднимается густой столб черного дыма высотой в сотни метров. Сведений о причинах взрыва обнародовано не было.

Напомним, что в декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, расположенный в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.

Напомним, что ранее взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрируют кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва. 

В районе ЧП работает команда специалистов, которые занимаются оценкой состояния окружающей среды. Замеряется уровень концентрации вредных веществ в воздухе, берутся пробы воды.

Напомним, что ранее, подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения. 

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Тег Мексика, взрыв, мехико, пиротехника

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Источник:

ТАСС

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