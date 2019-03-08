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В Мексике грузовик с мигрантами упал в пропасть: 25 погибших, десятки раненых

Сегодня, 08:50

Авария произошла на юге страны в горном районе штата Чьяпас

В Мексике грузовик с мигрантами упал в пропасть: 25 погибших, десятки раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/205/725/5c8205725824a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/205/725/5c8205725824a.png Другие страны Авария произошла на юге страны в горном районе штата Чьяпас

Грузовик, который перевозил мигрантов из стран Центральной Америки, на горной дороге перевернулся и упал с обрыва. Происшествие случилось в четверг, 7 марта. Авария унесла жизни 25 человек, еще около 30 пострадали. Об этом сообщила генеральная прокуратура штата.

ДТП произошло в районе муниципалитета Сойяло. На обнародованных фотографиях с места происшествия видно, что машина перевернулась и упала в овраг глубиной не менее 10 метров. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

По данным правозащитных организаций, ежегодно порядка 400 тыс. жителей бедных центральноамериканских республик пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути их подстерегает множество опасностей разного рода, нередко они становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

Напомним, автобус с любительской футбольной командой "Сиклес Клуб Лавалье" упал в пропасть на юге Боливии. Команда из Аргентины, прибывшая в Боливию для участия в футбольном турнире, ехала на автобусе в столицу страны – город Сукре. По ходу движения автомобиль неожиданно выехал с трассы и упал в пропасть, глубина которой составляет примерно 130 метров. В результате происшествия погибли 13 человек и более 20 получили травмы и были доставлены в больницу. 

Кроме того сообщалось, что в перуанской провинции Амбо автобус с пассажирами слетел в реку Уальяга. Погибли, по меньшей мере, десять человек.

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Тег автобус, авария, Мексика, мигранты, пропасть, автомобиль, происшествия

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ТАСС

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