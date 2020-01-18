Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

В Мексике произошел взрыв в мастерской фейерверков, есть погибшие

18 января, 00:53

Сведений о причинах случившегося пока обнародовано не было.

Видео: Security Secretariat of the State Of Mexico via REUTERS

Два человека погибли, один пострадал в результате взрыва мастерской по производству пиротехники в муниципалитете Сумпанго в штате Мехико. Как сообщило региональное управление здравоохранения, ударная волна повредила семь жилых домов.

Сведений о причинах случившегося пока обнародовано не было. Из района, где прогремел взрыв, спасатели эвакуировали несколько сотен человек. "Чтобы обеспечить безопасность жителей штата Мехико, я приказал вывезти из этой зоны не менее 600 человек", — написал в своем "Твиттере" губернатор региона Альфредо дель Масо.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Мексике в результате взрыва на фабрике фейерверков погибли 17 человек.

В тренде
Куда уйдет Путин: эксперт назвал три варианта транзита власти президента России

Также сообщалось, что на Сицилии на складе пиротехники произошел взрыв. Инцидент произошел в населенном пункте Барчеллона-Поццо-ди-Готто на складе, принадлежащем частной компании по производству петард и материалов для фейерверков.

В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, находившийся в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Трагедия унесла жизни как минимум 42 человек, десятки пострадали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Мексика взрыв погибшие пиротехника мастерская

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео
В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видеоУкраина
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Пристайко рассказал о последних словах экипажа сбитого украинского самолета
Пристайко рассказал о последних словах экипажа сбитого украинского самолетаУкраина
"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУFun
Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара Ирана
Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара ИранаСША
Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео
Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...