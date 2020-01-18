В Мексике произошел взрыв в мастерской фейерверков, есть погибшие

Два человека погибли, один пострадал в результате взрыва мастерской по производству пиротехники в муниципалитете Сумпанго в штате Мехико. Как сообщило региональное управление здравоохранения, ударная волна повредила семь жилых домов.
Сведений о причинах случившегося пока обнародовано не было. Из района, где прогремел взрыв, спасатели эвакуировали несколько сотен человек. "Чтобы обеспечить безопасность жителей штата Мехико, я приказал вывезти из этой зоны не менее 600 человек", — написал в своем "Твиттере" губернатор региона Альфредо дель Масо.
Ранее сообщалось, что в Мексике в результате взрыва на фабрике фейерверков погибли 17 человек.
Также сообщалось, что на Сицилии на складе пиротехники произошел взрыв. Инцидент произошел в населенном пункте Барчеллона-Поццо-ди-Готто на складе, принадлежащем частной компании по производству петард и материалов для фейерверков.
В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, находившийся в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Трагедия унесла жизни как минимум 42 человек, десятки пострадали.
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