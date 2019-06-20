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В Молдове из-за дождей рухнула многоэтажка

20 июня, 14:08

Девятиэтажный дом завалился за считанные секунды


В городе Атаки в Молдове упал жилой девятиэтажный дом. Высотка начала рассыпаться с балконов последнего этажа, а уже через мгновение – разрушилась полностью.

Трещины в стенах дома люди заметили еще в понедельник, а накануне днем заметили, что здание начинает быстро проседать. Спасатели успели провести эвакуацию и вывели из дома 46 человек.

По предварительной информации, к разрушению многоэтажки привели дожди – они подмыли фундамент.

Напомним, не так давно в городе Фучжоу на востоке Китая обрушился жилой дом. В результате инцидента пострадали не менее 14 людей. Всех спасенных осмотрели врачи, оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

Также мы сообщали, что в России в результате взрыва газа обрушился жилой дом.  Жертвами случившегося стали три человека, еще троих, включая ребенка, удалось извлечь из-под завалов живыми. Кроме того, 16 человек были эвакуированы.

Кроме того, ранее в одном из высотных домов в бразильском городе Сан-Паулу случился сильный пожар, в результате чего рухнуло 26-этажное зданиеНа верхних этажах были люди, которые попали в огненную ловушку. 

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Тег дом, Молдова, многоэтажка, рухнул, разрушение , атаки

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