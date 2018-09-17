В Молдову прибыли румынские и американские войска для учений

Сегодня, 17:51

"Огненный щит" проводится в Молдове четвертый год подряд и является частью учебного плана молдавской армии

В Молдове проходят стрельбы. Фото: архив
В Молдове проходят стрельбы. Фото: архив

Военные учения "Огненный щит" с участием румынских и американских солдат начались на военном полигоне Бульбоака в 30 километрах от Кишинева. Как сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны республики, маневры будут проходить до 21 сентября.

"Цель учений – совместная подготовка артиллерийских подразделений, а также повышение уровня взаимодействия между армиями партнерских стран", - сообщил заместитель начальника Главного штаба Эдуард Охладчук.

Отмечается, что в стрельбах принимают участие около 800 офицеров Национальной армии, а также иностранный контингент. "Огненный щит" проводится в Молдове четвертый год подряд и является частью учебного плана молдавской армии. Обычно солдаты отрабатывают навыки стрельбы с закрытых огневых позиций, вождение боевой техники и боевые стрельбы групп смешанного состава.

Ранее сообщалось, что оперативная группа российских войск в непризнанном Приднестровье начала военные учения.

Президент Молдовы Игорь Додон принял решение запретить молдавским военным принимать участие в военных учениях за границей, в том числе и в Украине..
Румыния, США, Молдова, учения
Источник:

ТАСС

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