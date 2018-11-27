В Непале открылся ресторан с официантами-роботами

Вчера, 21:53

Официанты принимают заказы, приносят еду и напитки, а также поддерживают разговор


В Непале технологическая революция в области обслуживания. Там открылся ресторан, где люди в зале – только посетители. Официанты принимают заказы, приносят еду и напитки, а также поддерживают разговор, но все они – работы.

Ранее мы писали, что в мире наблюдается стремительный прогресс робототехники. Еще несколько лет назад роботы выглядели как набор железяк, а сегодня их не отличить от нас с вами. Они мыслят и общаются, танцуют и занимаются акробатикой. А еще делают много полезного – в Японии придумали робота-мойщика волос, в Англии – пожирателя мух.

Скорость, с какой совершенствуются роботы, поражает. Роботы-официанты уже работают в одном из ресторанов Китая, отель в Токио с рободинозавром на ресепшене принимает постояльцев в Токио. Механические помощники убирают дома в Европе и США. В Японии робот-мойщик волос будет ухаживать за стариками в домах престарелых. Даже в индустрии сексуальных утех, людей вот-вот сменят секс-боты.

Прогресс на месте не стоит. И возможно, в очень скором будущем уже по украинским улицам будут ходить, летать, ездить роботы. И это станет обыденностью.

Ранее сообщалось, что к 2030 году роботы заменят 800 млн человек.

Напомним, роботы стали учителями в школе Финляндии.
Непал, ресторан, роботы
Источник:

"Сегодня"

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