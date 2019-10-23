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В Нигерии невеста устроила яркий выход к алтарю: видео

23 октября, 20:01

Девушка появилась перед женихом внутри надувного шара

В Нигерии невеста появилась на церемонии бракосочетании в огромном прозрачном шаре. Специальный реквизит она приобрела за деньги, эквивалентные 12 500 гривен. Идею с эффектным появлением женщине подсказали дети, которые играли в бассейне с большим мячом.

РАнее в Канаде произошел курьез на свадьбе – бросая свадебный букет незамужним подругам, невеста случайно забросила его на люстру. Зал взорвался от смеха, а девушка серьезно расстроилась. Ситуацию спасли организаторы свадьбы – дали ей запасной букет и со второй попытки невеста бросила его уже удачно.

Между тем забавное видео оказалось в интернете, а пользователи в шутку посоветовали невесте податься в баскетбольную команду.

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Напомним, ранее мы писали о ролике с забавной реакцией собаки на танец его хозяйки. Девушка опубликовала запись с питомцем, на которой он словно от удивления выпучил глаза. На видео женщина танцует, держась за грудь, а стоящий рядом пес широко открывает глаза, отвернувшись от героини ролика.

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Фото: Getty Images

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров. Героями записи являются хозяева собаки и сам питомец.

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Нигерия свадьба невеста

Источник: Сегодня

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