В Норвегии придумали необычный способ доставки писем

Сегодня, 17:15

Первые эксперименты уже проводят в городе Консберг


В Норвегии письма будут доставлять роботы. Первые эксперименты уже проводят в городе Консберг, в котором к ста адресатам будет приезжать электронный почтамт.

Робот, напоминающий коробку на колесах, передвигается со скоростью шесть километров в час. Когда он прибывает к получателю, то отправляет уведомление на специальное приложение.

Робот способен выдавать бандероли и конверты.

Напомним, ранее сеть покорило забавное видео, на котором робот SpotMini компании Boston Dynamics танцует под песню Олега Винника. Первой композицией, под которую машина достаточно уверенно двигалась, даже попадая в ритм, стала Uptown Funk в исполнении Марка Ронсона и Бруно Марса.

Кроме того, сообщалось о роботизированном 5-летнем ребенке по имени HAL, которого компания Gaumard Scientific разработала для врачей. Механический гуманоид умеет выражать широкий спектр детских эмоций: смех, радость, удивление, плач, истерику.

Также мы писали о ресторане в Китае, в котором поварами, официантами и посудомойщиками работают исключительно роботы.
письмо, роботы, послание, почтальон, способ
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Роботы-друзья и "умные" предметы: украинские студенты в Японии увидели, как общество уходит в "цифру"

23 Октября, 08:14

С выставки CEATEC JAPAN 2018 опыт компаний Tesla, Sony и Hitachi юные айтишники повезут в Украину

Украина

София признается, что различает цвета, распознает лица и имеет больше 60 эмоций. Фото: Даниил Павлов

Робот София впервые в Украине: о чем говорили и что показали

12 Октября, 07:26

На самом деле есть несколько копий уникального робота Софии
Загрузка...

Украина

Робот-дракон. Шедевр на радиоуправлении, который сделали воспитанники Киевского дворца детей и юношества на кружке робототехники. Фото: О. Карась

Резак для космоса и робот для бабушки: украинские тинейджеры создают высокотехнологичные вещи

23 Сентября, 04:00

Подростки создают роботов, растят цыплят и собирают дроны

Другие новости

На здании ТРЦ "Украина" в Киеве начались "учения роботов"

2 Октября, 15:57

Киевляне предполагают, что началась предвыборная кампания Дарта Вейдера

Техно

Фото: pixabay

Откусить от астероида: зачем два японских робота высадились на Рюгу

6 Октября, 08:40

Впервые на далекой каменной глыбе Рюгу высадились движущиеся роботы

Техно

Найден способ читать мысли "терминаторов". Фото: FOBOXS.com

Роботов-убийц заставят признаваться людям в преступлениях

18 Сентября, 07:42

Ученые смогут повысить уровень доверия человека к будущим "электронным солдатам"

Техно

Альтернатива роботу: экзоскелет помогает людям в тяжелой работе и восстановлении после травм

17 Сентября, 04:59

Выручит в бою, облегчит тяжелый труд и поможет встать на ноги

Wellness

Куклы предназначены для неопытных медиков. Фото: Getty

"Кричат, истекая кровью": россияне производят жутких человекоподобных существ (фото)

7 Сентября, 12:46

Названа настоящая задача этих роботов-кукол
Загрузка...