В Норвегии придумали необычный способ доставки писем

В Норвегии письма будут доставлять роботы. Первые эксперименты уже проводят в городе Консберг, в котором к ста адресатам будет приезжать электронный почтамт.

Робот, напоминающий коробку на колесах, передвигается со скоростью шесть километров в час. Когда он прибывает к получателю, то отправляет уведомление на специальное приложение.

Робот способен выдавать бандероли и конверты.

Напомним, ранее сеть покорило забавное видео, на котором робот SpotMini компании Boston Dynamics танцует под песню Олега Винника. Первой композицией, под которую машина достаточно уверенно двигалась, даже попадая в ритм, стала Uptown Funk в исполнении Марка Ронсона и Бруно Марса.

Кроме того, сообщалось о роботизированном 5-летнем ребенке по имени HAL, которого компания Gaumard Scientific разработала для врачей. Механический гуманоид умеет выражать широкий спектр детских эмоций: смех, радость, удивление, плач, истерику.

Также мы писали о ресторане в Китае, в котором поварами, официантами и посудомойщиками работают исключительно роботы.