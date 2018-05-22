В Пакистане аномальная жара привела к катастрофическим последствиям

В пакистанском городе Карачи – от теплового удара погибли по меньшей мере 65 человек. Уже три дня там держится температура +44 градуса в тени.

Если жара не утихнет, жертв будет еще больше – предупреждают медики. Ситуацию осложняет частичное обесточивание города. А также священный месяц Рамадан, в течение которого днем верующим нельзя ни есть, ни пить. Отметим, три года назад от тепловых ударов в Карачи погибли тысяча триста человек.

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Ранее, в 2015 году аномальная жара в провинции Синд на юге Пакистана стала причиной смерти около 400 человек, в том числе женщин и детей. Жара вызвала хаос и аварийную ситуацию в крупных больницах провинции. Правительство Синда объявил о введении в больницах чрезвычайной ситуации, вернув на работу всех врачей, которые находились в отпусках.

Напомним, по данным ученых, в ближайшие 25 лет десятки миллионов людей окажутся под угрозой из-за глобального потепления. Причиной станут природные катаклизмы, которые вызовут разливание рек. Поэтому для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры.