В Пакистане полиция спасла 10-летнюю девочку от замужества с 50-летним стариком

Сегодня, 01:11

Семью девочки арестовали за нарушение закона о браке и насилие над детьми

В Пакистане полиция спасла 10-летнюю девочку от замужества с 50-летним стариком

Полицией Пакистана в селе Кирпи провинции Синд вовремя предприняты меры, чтобы не допустить брак 10-летней невесты с 50-летним мужчиной. Как сообщают местные СМИ, жених, которого зовут Джитмал Мегар, заранее заплатил семье невесты "калым", сумма которого составляет около семи тысяч долларов.

Но полиция вовремя узнала о готовящейся свадьбе и вломилась в дом прямо во время подписания брачного контракта, арестовав одиннадцать участников "торжества". При этом пятидесятилетнему жениху удалось скрыться — в настоящий момент его разыскивает полиция.

Мать девочки Масмат Набиат объяснила полицейским, что была вынуждена согласиться на брак дочери с мужчиной на 40 лет старше из-за необходимости выплачивать кредит за операцию мужа.

"Мой муж заболел, и для его лечения мы взяли кредит у влиятельных людей. Ни я, ни мой муж не хотели так поступать с нашей дочерью, но у нас не было выбора. Жених сказал, что не потребует никакого приданого и будет нести все расходы на свадьбу", – рассказала мать.

Кази Хаджи Соланги, друг жениха, который помог заключить брак с участием малолетней невесты, заявил полицейским, что не знал о ее возрасте. Суд не прислушался к оправданиям участников брачной церемонии и отправил их в тюрьму до выяснения всех обстоятельств. По закону всем виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, власти Пакистана арестовали десять человек за участие в так называемом убийстве чести. 24-летний Абдул Хади и 19-летняя Хасина Биби расплатились жизнью за то, что вступили в брак без благословения родственников.

Сообщалось также, что в Пакистане арестовали 21-летнюю Асию Биби. Девушка, которую насильно выдали замуж, жестоко расправилась с мужем и еще 15 людьми, отравив их. 
Пакистан, брак, свадьба, невесты, насилие, торжества
Источник:

Life.ru

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