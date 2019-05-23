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В Пакистане провели запуск баллистической ракеты

23 мая, 16:11

Ракета может поражать цели на расстоянии 1,5 тысяч километров

Запуск баллистической ракеты Shaheen II. Фото: twitter.com/OfficialDGISPR
Запуск баллистической ракеты Shaheen II. Фото: twitter.com/OfficialDGISPR.

В Пакистане провели успешный запуск баллистической ракеты класса "земля-земля" средней дальности Shaheen II, которая способна нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает Euronews.

Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1,5 тыс. километров.

"Shaheen II - это ракета с высокой способностью, которая полностью отвечает стратегическим потребностям Пакистана по поддержанию стабильности и сдерживанию в регионе", – заявил Гафур. 

Как сообщалось, сегодня на юге Украины состоялись успешные испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р".

Напомним, США испытали противоракету SM-3. Противоракета предназчена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

9 мая Северная Корея осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 километров, а второй – 270 километров. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхенан-Пукто. Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущего испытания им ракет малой дальности. Учениями руководил КНДР Ким Чен Ын.

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Тег Пакистан, ракета, запуск, испытания

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