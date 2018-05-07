В Пакистане совершено покушение на главу МВД

В Пакистане, где ранее по меньшей мере три человека погибли и 30 получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) во время свадебной церемонии, совершено покушение на министра внутренних дел Ахсана Икбала. В результате нападения он получил ранение, но выжил, передает в воскресенье, 6 мая, GeoTV.

По данным телеканала, министр приехал в свой родной город Наровал для участия в митинге перед предстоящими выборами. Неизвестный выстрелил в министра и ранил его в правое плечо, когда тот уже сел в автомобиль, чтобы покинуть мероприятие. Стрелявшего задержали.

"Стрелок был задержан и допрашивается полицией. Ахсан Икбал находится на лечении в районном госпитале Наровала", – говорится в сообщении правительства Пунджаб (провинция, в которой расположен город) в Twitter.

Отмечено, что жизни министра ничто не угрожает, вскоре его переправят в Лахор.

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Позже стало известно, что стрелявший в министра Пакистана Ахсана Икбала является членом радикальной исламской политической партии. Об этом сообщает Reuters.

"Стрелявший был арестован и заявил о своей принадлежности к исламской политической партии Tehreek-e-Labaik. Партия призывает к агрессивному применению законов о богохульстве в Пакистане, которые могут грозить смертной казнью", – говорится в сообщении.

Местные власти отказались от комментариев.

Напомним, ранее в Пакистане беременную певицу застрелили за пение сидя. Муж убитой требует жестокого наказания для преступников, полиция не хотела их арестовывать