В парламенте Косово сорвали заседание слезоточивым газом – появилось видео

Сегодня, 18:01

В результате происшествия пришлось перенести заседание

Фото: Twitter
Фото: Twitter

В парламенте Косово депутаты радикального оппозиционного движения "Самоопределение" распылили слезоточивый газ во время заседания. Таким образом они хотели сорвать утверждение соглашения о признании линии госграницы с Черногорией 2015 года.

Об этом сообщает Balkaninsight.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания не смогли набрать необходимые 80 из 120 голосов, в результате заседание перенесли.

"Через несколько мгновений после начала заседания был распылён слезоточивый газ. Депутаты вышли из зала заседаний", – отмечается в сообщении.

Напомним, Черногория и Косово подписали соглашение о демаркации границы в 2015 году. Однако парламент Косово ее не ратифицировал. Вопрос ратификации был вынесен в сентябре 2016 году, однако оппозиция во главе с премьером Харадинаем, выступила против, потому что, как утверждалось, по соглашению Косово теряет 8000 гектаров территории.

Ранее сообщалось, что Сербия и Черногория могут в ускоренном порядке войти в ЕС. "Вхождение в Евросоюз государств западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности", – говорится в стратегии Еврокомиссии.

Как известно, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что расширение ЕС на Балканы оказалось под угрозой.
Черногория, Косово, граница, парламент

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