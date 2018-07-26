В Пекине прогремел взрыв у посольства США

Вчера, 10:25

Дорога к зданию перекрыта стражами правопорядка

Фото: twitter.com/tulga2001us
Фото: twitter.com/tulga2001us

Возле посольства США в Пекине прогремел взрыв. Об этом сообщает Associated Press. 

На фотографиях, которые очевидцы размещают в социальных сетях, видны полицейские машины, которые окружили здание дипмиссии. Над местом происшествия поднимаются клубы дыма.

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Также по сообщениям СМИ, полиция задержала рядом со зданием посольства США женщину, которая попыталась совершить самосожжение. Дорога к зданию дипмиссии сейчас перекрыта стражами порядка.

Посольство США пока не комментирует произошедшее. Информации о пострадавших пока нет. 

Напомним, недавно в ночь на четверг, 22 февраля, на посольство США в Черногории было совершено нападение. Неизвестный бросил гранату на территорию дипломатического представительства, после чего покончил жизнь самоубийством.

Ранее группа вооруженных боевиков напала на турецкий ресторан "Азиз Стамбул" в центре Уагадугу. Злоумышленники подъехали к заведению на автомобиле и открыли огонь по посетителям. В результате жертвами атаки стали 18 человек, около десятка получили ранения.
Китай, США, взрыв, посольство

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