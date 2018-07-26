В Пекине прогремел взрыв у посольства США

Возле посольства США в Пекине прогремел взрыв. Об этом сообщает Associated Press.

На фотографиях, которые очевидцы размещают в социальных сетях, видны полицейские машины, которые окружили здание дипмиссии. Над местом происшествия поднимаются клубы дыма.

Также по сообщениям СМИ, полиция задержала рядом со зданием посольства США женщину, которая попыталась совершить самосожжение. Дорога к зданию дипмиссии сейчас перекрыта стражами порядка.

Посольство США пока не комментирует произошедшее. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, недавно в ночь на четверг, 22 февраля, на посольство США в Черногории было совершено нападение. Неизвестный бросил гранату на территорию дипломатического представительства, после чего покончил жизнь самоубийством.

Ранее группа вооруженных боевиков напала на турецкий ресторан "Азиз Стамбул" в центре Уагадугу. Злоумышленники подъехали к заведению на автомобиле и открыли огонь по посетителям. В результате жертвами атаки стали 18 человек, около десятка получили ранения.