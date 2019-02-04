В Польше пройдет акция в поддержку украинских детей-сирот
Акция "Велосипед помогает" начнется в марте
В Польше в марте начнется акция "Bike helps" ("Велосипед помогает") в поддержку детей из Украины, потерявшим родителей во время боевых действий на Донбассе.
Она заключается в том, что за каждый миллион километров, который участники проедут на велосипеде, сироты получат один велосипед.
Акция пройдет в пятый раз, но в этом году она станет международной – к ней уже присоединилось около тысячи человек из разных стран мира, в частности, из США, Австралии, Мексики, Таиланда, Индии, Бангладеш, России, Японии и Турции.
Организаторы планируют передать велосипеды украинским сиротам 1 июня – по случаю Международного дня защиты детей.
Напомним, в феврале бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания для 38 населенных пунктов, находящихся вблизи линии соприкосновения. Кроме того, самые нуждающиеся жители прифронтового Донбасса смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске, Авдеевке, Новгородском и Передельском.
В январе на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге Фонд Рината Ахметова организовал экспозицию "Донбасс и Мирные", посвященную мирным жителям востока Украины.
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