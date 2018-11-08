В Мексике грузовик протаранил 12 автомобилей: девять человек погибли

В результате масштабного ДТП пострадали не менее 40 человек

В пригороде столицы грузовой автомобиль с прицепом протаранил не менее 12 автомобилей. Масштабное ДТП унесло жизни девяти человек. Об этом сообщило министерство общественной безопасности мегаполиса.

Авария произошла на трассе, соединяющей Мехико с городом Толука. По данным экстренных служб, помимо девяти погибших, в результате ДТП пострадали не менее 40 человек. В их эвакуации с места происшествия помимо машин скорой помощи задействованы три вертолета.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика. Сотрудники полиции задержали женщину, которая, предположительно, находилась за рулем автомобиля.

Напомним, не так давно в центральном мексиканском штате Мехико толпа забила до смерти водителя фургона, который на высокой скорости врезался в паломников. В результате аварии один человек погиб, еще 38 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, ранее в Турции грузовик с нелегальными мигрантами перевернулся и упал в реку, погибли 19 человек, в том числе и дети. Кроме того, в результате аварии пострадали 11 человек.