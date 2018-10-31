В Рейкьявике солдаты США выпили все пиво

Сегодня, 03:49

Особым спросом у американских военных пользовались местные сорта лагера, а наибольшую популярность снискал Gull

pixabay.com
pixabay.com

В столице Исландии, где остановились приехавшие на учения НАТО шесть тысяч американских солдат, закончилось пиво, сообщает Newsweek.

Отмечается, что американские солдаты провели в Рейкьявике пару дней и за это время в местных барах закончилось пиво. Хозяевам заведений пришлось обратиться в местные пивоварни за дополнительными запасами напитка.

Отмечается, что особым спросом у военных пользовались местные сорта лагера, среди которых наибольшую популярность снискал Gull.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Северной Европе пройдут очередные учения НАТО под названием Trident Juncture. Всего в маневрах примут участие порядка 50 тыс. человек из 31 страны (29 государств НАТО, Финляндии и Швеции), более 100 летательных аппаратов, десятки кораблей. Также в учениях будет участвовать американская авианосная группа, которая прибыла в Норвегию впервые с 1989 года.

Крупнейшие военные учения НАТО, в которых участвуют и украинские военные, покажут готовность Запада противостоять российской угрозе. 
Исландия, США, солдаты, военные, пиво, учения, военные учения, Рейкьявик, Trident Juncture

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Страны НАТО проведут масштабные учения. фото AFP

НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны

17 Августа, 11:07

С начала агрессии России против Украины в 2014 году Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений

Евросоюз

Авианосец "Гарри Трумен". Фото: Official U.S. Navy Page/Flickr

Авианосец США примет участие в маневрах НАТО недалеко от России

9 Октября, 21:42

Участники крупнейших военных учений Североатлантического альянса с 1991 года решили увеличить их масштаб
Загрузка...

США

Авианосец "Гарри Трумен". Фото: Official U.S. Navy Page/Flickr

США освобождают Норвегию от "российского агрессора": стал известен размах учений

25 Октября, 09:22

В учениях Trident Juncture примут участие 14 тысяч американских военнослужащих

Другие страны

Фото: AFP

Путин заставил НАТО "вспотеть" и напрячься с усилием холодной войны - СМИ

26 Октября, 05:35

Альянс осознал, что слишком "расслабился" и теперь проигрывает армии России в мобильности
Загрузка...