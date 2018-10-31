В Рейкьявике солдаты США выпили все пиво

В столице Исландии, где остановились приехавшие на учения НАТО шесть тысяч американских солдат, закончилось пиво, сообщает Newsweek.

Отмечается, что американские солдаты провели в Рейкьявике пару дней и за это время в местных барах закончилось пиво. Хозяевам заведений пришлось обратиться в местные пивоварни за дополнительными запасами напитка.

Отмечается, что особым спросом у военных пользовались местные сорта лагера, среди которых наибольшую популярность снискал Gull.

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Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Северной Европе пройдут очередные учения НАТО под названием Trident Juncture. Всего в маневрах примут участие порядка 50 тыс. человек из 31 страны (29 государств НАТО, Финляндии и Швеции), более 100 летательных аппаратов, десятки кораблей. Также в учениях будет участвовать американская авианосная группа, которая прибыла в Норвегию впервые с 1989 года.

Крупнейшие военные учения НАТО, в которых участвуют и украинские военные, покажут готовность Запада противостоять российской угрозе.