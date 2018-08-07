В России нет мяса – Лукашенко

Сегодня, 13:04

По словам президента Беларуси, идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org
Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявлял о проблемах в отношениях с Россией, призвал белорусские предприятия готовиться к торговле мясной продукцией на российском рынке. Об этом передает БЕЛТА.

"Значимость мяса и молока впредь будет возрастать, и прежде всего на нашем основном российском рынке. Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть, в России нет мяса. Поэтому надо быть готовыми к торговле на наших основных рынках, но не забывать о своем внутреннем. И вопрос ценообразования – за это кто-то может потерять голову, и не только министр торговли", – сказал Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия устраивает торговые войны против его страны. 

"Да и у нас далеко за примерами ходить не надо – возьмите хотя бы "молочные" и "мясные" баталии, "сахарные", которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок", – говорилось в его послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал искать альтернативу российскому рынку.
Беларусь, Лукашенко, мясо

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