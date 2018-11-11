В Румынии легковушка влетела в толпу в торговом центре
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
В румынском городе Брэила мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра. В результате происшествия пострадали семеро человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет. Об этом сообщает AP.
По словам пресс-секретаря городской полиции Лауры Дан, водитель начал спорить с другим мужчиной о праве собственности на автомобиль, а затем нанес ему несколько ножевых ранений. После этого он сбил двух человек на кольцевой дороге, а потом въехал в двери торгового центра, в котором, по словам очевидцев, в час пик было много людей.
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Пресс секретарь городской полиции отметила, что 20-летнего водителя задержали, а в его крови обнаружили алкоголь.
В общем от действий злоумышленника пострадали десять человек. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
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