В Румынии легковушка влетела в толпу в торговом центре

Сегодня, 19:09

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В румынском городе Брэила мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра. В результате происшествия пострадали семеро человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет. Об этом сообщает AP.

По словам пресс-секретаря городской полиции Лауры Дан, водитель начал спорить с другим мужчиной о праве собственности на автомобиль, а затем нанес ему несколько ножевых ранений. После этого он сбил двух человек на кольцевой дороге, а потом въехал в двери торгового центра, в котором, по словам очевидцев, в час пик было много людей.

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Пресс секретарь городской полиции отметила, что 20-летнего водителя задержали, а в его крови обнаружили алкоголь.

В общем от действий злоумышленника пострадали десять человек. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

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Ранее в США гонщик врезался в толпу зрителейПострадало, по данным полиции, 11 человек. Шестеро травмированных были госпитализированы специальным транспортом, еще пятеро приехали в медучреждение собственным транспортом.

А на рок-фестивале PinkPop в городе Ланграафе в Нидерландах микроавтобус врезался в толпу пешеходов.
авария, ДТП, столкновение, легковушка

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