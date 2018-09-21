В Саудовской Аравии женщина впервые стала ведущей новостей на госканале

Появление ведущей на гостелевидении стало знаковым событием в новой истории консервативного королевства

В Саудовской Аравии женщина впервые в истории страны стала телеведущей выпуска новостей на государственном телевидении.

Как сообщает Daily Mail, журналистка Виам Аль-Дахил вместе с коллегой-мужчиной начала вести вечерний информационный блок новостей на телеканале Al Saudiya.

В материале отмечается, что появление ведущей на гостелевидении стало знаковым событием в новой истории консервативного королевства.

Виам Аль-Дахил ранее работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia и была ведущей новостного канала Al-Arab.

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Телеканал Al Saudiya находится в ведении Министерства культуры и информации Саудовской Аравии.

В июне в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину. В стране открывают новые автошколы для женщин: сейчас такие планируются в пяти городах. Преподают там женщины инструкторы из-за рубежа. Ведь среди саудиток пока – официально – преподавательниц нет.

Напомним, с 2018 года власти Саудовской Аравии разрешили женщинам посещать рестораны, кинотеатры и спортивные стадионы наравне с мужчинами. Для женщин будут открыты специальные сектора на стадионах.

Ранее в Саудовской Аравии состоялась выставка автомобилей с расчетом на женскую аудиторию.