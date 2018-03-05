В Сербии на местных выборах победила правящая партия

Сегодня, 11:55

Претендента на пост мэра столицы представят в течение двух недель

Александар Вучич, фото AFP
Александар Вучич, фото AFP

Во время выборов в органы городского самоуправления в Белграде, Сербия, которые прошли 4 марта, большинство голосов получила правящая "Прогрессивная партия".

Об этом сообщает Balkaninsight.

Президент Сербии Александар Вучич, который является руководителем этой партии, отметил, что претендент от партии на пост мэра будет объявлен в течение 15 дней.

"Этот результат вдохновит на еще большие изменения", – сказал Вучич после того, как были закрыты избирательные участки.

По результатам, "Прогрессивная партия" получила 64 места и сможет сформировать правительство города без партнера по коалиции.

Список, который возглавил бывший мэр Белграда Драган Джилас, набрал 18,8% голосов, в то время как Александар Сапич, глава муниципалитета Нови-Београд, получил 9.1% голосов. Еще 6,1 процента получила "Партия социалистов Сербии".

Остальным партиям минимальный порог преодолеть не удалось. 

Ранее сообщалось, что Сербия и Черногория могут в ускоренном порядке войти в ЕС. "Вхождение в Евросоюз государств западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности", – говорится в стратегии Еврокомиссии.

Как известно, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что расширение ЕС на Балканы оказалось под угрозой.
выборы, Сербия, парламент, Вучич

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