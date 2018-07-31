В Сербии планируют ввести штрафы за использование латиницы

Сегодня, 14:58

Кириллица будет обязательной для всех государственных предприятий, учреждений и компаний 

Фото: aif.ru
Фото: aif.ru

Сербское правительство сформирует совет сербского языка, задачей которого будет заботиться об официальном и публичном использовании кириллицы, сообщает RTCG.

Изданию стало известно, Министерство культуры Сербии предложило такие нововведения правительству. Чтобы они вступили в силу, в закон об официальном использовании языков нужно внести изменения и дополнения.

Предложенный закон определяет латинский алфавит как вспомогательный. Кириллица будет обязательной для всех государственных предприятий, учреждений и компаний с большинством государственного капитала.

Коммуникация между государственными органами и органами местного самоуправления должна будет происходить на кириллице. Правила будут применяться и к образовательным и научным учреждениям, а также СМИ, основанным государством или с государственным капиталом.

Также кириллица будет обязательной для профессиональных ассоциаций, представляющих свою сферу деятельности на национальном и международном уровнях.

За нарушение этих положений ответственных лиц будут штрафовать на 100 000 динаров (около 850 евро). Штраф для компании составит до миллиона динаров (около 8500 евро).

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую редакцию национального алфавита на основе латиницы. Соответствующий указ обнародован на сайте президента Казахстана.

О том, что Казахстан отказывается от кириллицы и переходит на латиницу, стало известно в апреле прошлого года.
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