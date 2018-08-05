В сети появилась очередная опасная для детей игра

Очередная интерактивная игра под названием МОМО, которая может стать аналогом известного "Синего кита", набирает популярность в интернет-сети. Об этом пишет The Mirror.

Распространяется она через мессенджер WhatsАpp. Так появляется новый контакт, подписанный как МОМО. Он является анонимным куратором – изначально, присылает своим жертвам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. В случае, если ребенок отказывается выполнять какие-либо действия, в ход уже идут угрозы, что создает риск самоубийства.

Такой случай зафиксирован в Аргентине, где полиция расследует самоубийство 12-ти летней девочки.

Аватарка "Момо" — это образ женщины с нечеловеческими чертами лица и выпуклыми глазами, взятыми из работы японского художника Мидори Хаяси, который не связан с игрой.

Опасаются распространения игры уже и в Мексике. Правительство страны уже начало информационную кампанию по предупреждению молодежи и родителей о "Момо".

Не так давно стало известно, что в Украине набирает обороты новая смертельная игра под названием "Красная сова", которая пришла на смену другому опасному "развлечению" в соцсетях, известному как "Синий кит".

В России тем временем Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за доведение, склонение или содействие самоубийству. Под законодательство подпадают и социальные сети – используя их, как площадки для общения, администраторы т.н."групп смерти" склоняли детей к самоубийству.