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В Швейцарии лавины накрыли две группы туристов, два человека погибли

Сегодня, 19:03

Еще три человека получили травмы и были вертолетом госпитализированы в медучреждение

Фото: AFP
В Швейцарии лавины накрыли две группы туристов, два человека погибли //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4a9/c92/5c44a9c92f671.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4a9/c92/5c44a9c92f671.jpg Другие страны Еще три человека получили травмы и были вертолетом госпитализированы в медучреждение

В юго-восточной Швейцарии в субботу, 20 января, в кантоне Фрибург группа туристов из 14 человек попала под лавину, в результате чего погиб 55-летний мужчина. Об этом сообщает издание Swiss.info.

Еще три члена группы были травмированы и доставлены на вертолете в медицинское учреждение.

Кроме того, три члена лыжно-туристической группы в муниципалитете Шато-д'Экс также попали под лавину. Двоим из них удалось выбраться, но третий – 39-летний француз, погиб.

На этом фоне власти Швейцарии напомнили о высокой опасности схода лавин в ряде районов страны и призвали население внимательно относится к выбору маршрутов лыжных прогулок.

Не так давно снежная лавина сошла в Австрии, в результате чего погибли трое туристов. 

Ранее мы писали, что два человека стали жертвами схода лавины в Болгарии. Инцидент произошел утром 11 января в горах Пирин в районе горнолыжного курорта Банско. Под сугробами спасатели обнаружили тела двух сноубордистов – парня и девушки. Национальность погибших на данный момент выясняется.

А в апреле прошлого года в швейцарском кантоне Вале в результате схода лавины три человека погибли, еще двое попали в больницу. Инцидент произошел недалеко от курорта Фишеральп. В общем под снегом оказались пять человек, но двоих из них удалось спасти. По предварительным данным, все пятеро туристов родом из Испании.

 

Швейцария, туристы, погибшие, лавина, схождение

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