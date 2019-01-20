В Швейцарии лавины накрыли две группы туристов, два человека погибли
Еще три человека получили травмы и были вертолетом госпитализированы в медучреждение
В юго-восточной Швейцарии в субботу, 20 января, в кантоне Фрибург группа туристов из 14 человек попала под лавину, в результате чего погиб 55-летний мужчина. Об этом сообщает издание Swiss.info.
Еще три члена группы были травмированы и доставлены на вертолете в медицинское учреждение.
Кроме того, три члена лыжно-туристической группы в муниципалитете Шато-д'Экс также попали под лавину. Двоим из них удалось выбраться, но третий – 39-летний француз, погиб.
На этом фоне власти Швейцарии напомнили о высокой опасности схода лавин в ряде районов страны и призвали население внимательно относится к выбору маршрутов лыжных прогулок.
Не так давно снежная лавина сошла в Австрии, в результате чего погибли трое туристов.
Ранее мы писали, что два человека стали жертвами схода лавины в Болгарии. Инцидент произошел утром 11 января в горах Пирин в районе горнолыжного курорта Банско. Под сугробами спасатели обнаружили тела двух сноубордистов – парня и девушки. Национальность погибших на данный момент выясняется.
А в апреле прошлого года в швейцарском кантоне Вале в результате схода лавины три человека погибли, еще двое попали в больницу. Инцидент произошел недалеко от курорта Фишеральп. В общем под снегом оказались пять человек, но двоих из них удалось спасти. По предварительным данным, все пятеро туристов родом из Испании.
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