В Сирии уничтожен глава разработки химоружия для Асада – СМИ

В Сирии взорвали машину с Азизом Асбери, который был главой центра по разработке химического оружия для режима президента страны Башара Асада. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на газету сирийского правительства al-Watan.

Инцидент произошел 4 августа вечером возле города Масьяф в провинции Хама. Ответственность за убийство взяла на себя сирийская организация, связанная с повстанцами Союза исламских террористических бригад "Тахрир аль-Шама", которые воюют против войск Асада.

В свою очередь, американские чиновники в администрации заявили, что сирийское правительство может разрабатывать новые виды химического оружия, поэтому президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вариант военного противостояния возможным химическим атакам. При этом отмечалось, что президент Башар аль-Асад мог скрыть часть запасов химического оружия в Сирии, несмотря на соглашение между США и Россией. Договоренность предусматривала, что Дамаск должен был передать его для уничтожения в 2014 году, сообщили представители администрации США.

Напомним, 4 апреля 2017-го в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.