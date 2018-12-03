В Сирии авиаударом ликвидировали одного из главарей ИГИЛ

На юге Сирии при авиаударе, нанесенном возглавляемой США международной коалицией, уничтожили одного из главарей террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как сообщили представители коалиции, был уничтожен главарь группировки, причастный к убийству гражданина США Питера Кэссига, а также других заложников. Кроме того, силы коалиции ликвидировали еще несколько боевиков ИГ. Удар был нанесен с помощью беспилотника.

Напомним, недавно иракские истребители F-16 нанесли серию ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии

Отметим, что боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов.