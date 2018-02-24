В Сомали из-за двойного теракта погибли 18 человек

Неизвестные подорвали два автомобиля, после чего началась стрельба

В столице Сомали в результате взрывов погибли 18 человек. Об этом сообщают медики, пишет Reuters .

Как отмечается, инцидент произошел вечером 23 февраля. В Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба.

"К настоящему моменту погибли 18 человек, еще 20 получили ранения", — сообщили медики.

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Напомним, число жертв двойного теракта, который произошел 14 октября в столице Сомали, городе Могадишо, превысило 512 человек, еще 295 получили ранения.

Напомним, начиненной взрывчаткой грузовик взорвался на одной из оживленных улиц города, вблизи которой находятся ключевые министерства страны. В течение первых часов после теракта количество погибших выросло до 85 человек.

К вечеру воскресенья, 15 октября, количество погибших от ранений в результате теракта достигло 189 человек. Раненых было 200 человек.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на просьбу больниц о донорстве крови для раненых.