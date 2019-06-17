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В Совете Европы призвали Беларусь отказаться от смертной казни

17 июня, 23:06

В ЕС напомнили Лукашенко, что Беларусь – единственная страна Европы, где казнят людей

Фото: AFP

В Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь в срочном порядке ввести мораторий на применение смертной казни. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ПАСЕ.

Генеральный докладчик по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян заявил, что сожалеет о казни в Беларуси осужденного Александра Жильникова, и напомнил, что пока неизвестна судьба Вячеслава Сухарко.

Он призвал власти страны не допустить казни последнего в случае, если приговор еще не был приведен в исполнение.

"Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в применении пропорционального наказания, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", – подчеркнул Корлэцян.

По его словам, Беларусь в очередной раз показала, что не вписывается в базовые европейские стандарты.

"Я повторяю свой призыв к белорусским властям ввести мораторий на смертную казнь в срочном порядке в качестве первого шага на пути к ее полной отмене. Это единственный путь вперед", – добавил он.

Напомним, 13 июня белорусские правозащитники сообщили о приведении в исполнение смертного приговора Александру Жильникову, убившему трех человек.

Судьба второго фигуранта дела – Вячеслава Сухарко – до сих пор неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу.

В Евросоюзе напомнили, что Беларусь – единственная страна в Европе, которая все еще применяет смертную казнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что международные организации требуют от властей Беларуси отменить смертную казнь или ввести на нее мораторий. В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил о невозможности ввести мораторий на смертную казнь и объяснил, почему не сделает этого.

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Тег Беларусь, смертная казнь, ПАСЕ

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