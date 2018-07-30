В Таджикистане машина въехала в группу туристов – погибли люди

Сегодня, 17:11

Всего пострадали семь туристов, которые путешествовали на велосипедах по стране

Фото: twitter.com/AmichaiStein1
Фото: twitter.com/AmichaiStein1

В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах. В результате аварии погибли четверо человек. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

Авария произошла в воскресенье во второй половине дня. Неизвестный после наезда скрылся с места преступления. В результате погибли четыре человека. Всего было семеро туристов.

Трое из них погибли на месте, четвертый – скончался в больнице. Еще трое получили тяжелые ранения. 

Среди погибших – двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов.

По информации местных правоохранителей, часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 июля выразил соболезнования своим коллегам в США, Швейцарии и Нидерландах и пообещал найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности.

Ранее автомобиль, за рулем которого находился 50-летний подвыпивший водитель, въехал в группу отдыхающих на пляже в городе Овидиу румынского уезда Констанца.

Напомним, недавно в британском Манчестере в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе Траффорд-парк пострадали пять человек. Тогда в полиции заявили, что не связывают наезд на пешеходов с терроризмом.
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