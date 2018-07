В Таджикистане машина въехала в группу туристов – погибли люди

В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах. В результате аварии погибли четверо человек. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

Авария произошла в воскресенье во второй половине дня. Неизвестный после наезда скрылся с места преступления. В результате погибли четыре человека. Всего было семеро туристов.

Трое из них погибли на месте, четвертый – скончался в больнице. Еще трое получили тяжелые ранения.

Среди погибших – двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов.

По информации местных правоохранителей, часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 июля выразил соболезнования своим коллегам в США, Швейцарии и Нидерландах и пообещал найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности.

This video is said to show an incident in which a car crashed into a group of foreign cyclists in Tajikistan. Officials say the car hit the cyclists before somebody attacked them with firearms and a knife. Four people were killed. pic.twitter.com/ridtuc1ULm