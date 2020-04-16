В Таиланде массово избавляются от золота: в чем причина

В Таиланде из-за распространения коронавируса и введенного карантина многие жители страны претерпевают финансовые трудности и вынуждены сбывать в магазины и ломбарды золотые украшения.

На этой неделе желающих сдать золото стало особенно много. В Бангкоке выстроились длинные очереди у магазинов, скупающих драгоценности. Причина в том, что сейчас здесь можно обменять изделия из драгоценного металла на деньги по самому выгодному курсу за семь лет. А именно – 1731 долларов за унцию.

Ранее "Сегодня" писали о том, что из-за коронавируса инвесторы снова обратили внимание на золото.

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Цены на золото начали стремительно дорожать с самого начала коронавирусного кризиса золото пользуется повышенным спросом. Так, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex 14 апреля выросла до 1785 долларов за тройскую унцию, что стало максимальной ценой с 2012 года.

Золото снова стало безопасным прибежищем инвесторов во время кризиса.

В целом ожидается, что мировой ВВП из-за коронавируса может потерять 5 трлн долларов. Последствия пандемии мир будет "разгребать" в течение двух лет, считают на Уолл-стрит. Из-за коронавируса, по состоянию на конец марта, в США уже остались без работы 3,5 млн человек. Итог первой недели апреля – в Америке уже 10 млн безработных. А в Европе впервые за 22 года наблюдений упал до критической отметки PMI – индекс деловой активности.

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