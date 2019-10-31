В Таиланде предлагают аттракцион: съесть бургер и заработать 330 долларов

Желающие могут не только сытно поесть, но и серьезно заработать на этом

В Таиланде предлагают аттракцион: съесть бургер и заработать на этом 330 долларов. Однако этот аттракцион щедрости распространяется только на одно блюдо – огромный бургер весом в шесть килограммов.

В него входят две огромных котлеты из говядины или свинины, много майонеза, жареный бекон и еще кольца лука, жареного во фритюре.

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Чтобы получить деньги – все это добро нужно проглотить за девять минут, иначе – придется заплатить около сотни долларов. Это – две с половиной тысячи гривен. Не удивительно, что при таких условиях наестся в этом кафе бесплатно до сих пор не удавалось никому.

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Напомним, ранее социологи выяснили, что мужчины из разных уголков Украины отличаются своими вкусовыми предпочтениями. Что любят есть украинцы с севера, юга и центра страны, вы можете узнать на нашем сайте. Также смотрите видео, как краб накинулся с ножом на повара.

Также мы писали о том, как повар из Милана превращает обычные суши в произведения искусства. Он использует только рис, лосось и водоросли нори. Из них лепит миниатюрные копии популярных героев: например, Человека-паука или Аквамена. Также воспроизводит известные на весь мир шедевры живописи или моделирует стильные кроссовки и туфли.

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