В Таиланде расследуют загадочное убийство россиянина

58-летний мужчина две недели пролежал мёртвым в лесу перед тем, как его нашли, но его родственники в это не верят

6 августа в тайской провинции Удонтхани нашли тело Владимира Ф. Мужичну нашли в канаве, на его шее и лодыжках было завязано несколько верёвок. Рядом с трупом был найден паспорт, по которому и была установлена личность россиянина, а также визовый бланк, просроченный ещё несколько лет назад, пишет Life.ru.

Согласно утверждениям полиции, смерть наступила около двух недель назад. Все это время он пролежал в лесу. Тело отправили на экспертизу.

Больше загадок в этом деле появилось после того, связались с родственниками Владимира, проживающими в его родном Салехарде. Они утверждают, что связывались с мужчиной совсем недавно – когда, по версии полицейских, он уже должен был быть мёртв. Также, по словам родных, Владимир старался ежегодно проводить отпуск в Таиланде и регулярно оформлял визу по прилёте в аэропорт. Следовательно, его документы не могут быть просроченными.

Ранее в Таиланде полиция предъявила гражданину России обвинения в хищении мотоцикла у пенсионера из Венгрии. Также ему вменяется то, что он находился в королевстве по истекшей туристической визе.

Также в провинции Краби полиция задержала украинца Александра Вольвача по подозрению в краже из банкоматов



