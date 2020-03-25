В Таиланде создали роботов, чтобы больные коронавирусом не заражали врачей (видео)

В Таиланде, где ранее заявили о разработке быстрого теста на коронавирус, представили новые достижения науки.

Это – роботы, которые помогают медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Один из представленных роботов умеет даже разговаривать.

"Коронавирус – это большая группа вирусов, что означает возможность заражения и людей, и животных", – говорит робот.

Робот может разнести еду, раздать маски, протереть ручки дверей, то есть делать простые вещи, которые могут замедлить распространение болезни, говорят тайские разработчики.

"Благодаря медицинскому работу мы можем минимизировать контакты и сдержать распространение вируса", – заявляет изобретатель Джай Кришнан. В тренде Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробности

Еще одну группу роботов уже прозвали "ниндзя". Они настоящие помощники медиков в учреждениях Таиланда. Могут измерить температуру, обеспечивать видеосвязь между врачом и пациентом. Идея та же – уменьшить количество личных контактов, а следовательно, и риск заражения.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Китае роботы дезинфицировали больницы с коронавирусом. Китайская компания, занимающаяся производством систем искусственного интеллекта, передала четырех роботов для дезинфекции больнице на востоке провинции Шаньдун.

Также мы писали о том, как работает робот-хирург в Таллинне.

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