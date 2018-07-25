В Таиланде спасенные из пещеры подростки стали послушниками в буддийском монастыре

Вчера, 23:58

Один из членов команды, Адул Сэм-он, – христианин, он посетил местную церковь для проведения отдельной церемонии

фото AFP
фото AFP

В Таиланде почти все спасенные из пещеры подростки стали послушниками в буддийском монастыре. Это считается большой честью.

Сообщается, что 11 из 12 членов команды приняли участие в специальной церемонии 24 июля. Этот жест был направлен на чествование памяти 38-летнего офицера ВМС Таиланда Самарна Кунана, который погиб во время спасательной операции.

Один из членов команды, Адул Сэм-он, – христианин, он посетил местную церковь для проведения отдельной церемонии.

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При этом 11 спасенных подростков начнут свое недельное пребывание в монастыре в качестве послушников в среду утром. Им обреют головы. Члены команды вернутся к гражданской жизни 3 августа.

Напомним, 23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. Школьников нашли только через неделю после начала поисков.

Двенадцать школьников, которые были спасены из пещеры в Таиланде, где они находились более двух недель, были выписаны из больницы 19 июля.
Таиланд, церковь, тренер, подростки, пещера, буддистский храм
Источник:

CNN

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