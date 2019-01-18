В Тунисе более 90% госслужащих вышли на общенациональную забастовку

Госслужащие протестуют против планов Кабмина снизить зарплату бюджетникам

В Тунисе более 90% госслужащих вышли на общенациональную забастовку 2019-01-18T14:42:00+02:00 Другие страны Госслужащие протестуют против планов Кабмина снизить зарплату бюджетникам

В Тунисе произошел коллапс. Сутки не работали школы, больницы, аэропорты, госучреждения и местные СМИ. Более 90% госслужащих вышли на общенациональную забастовку. Выступали против сокращения зарплат. Остановилась работа в международном аэропорту Туниса, отменены почти все рейсы. С перебоями работала железная дорога. Снизить зарплаты бюджетникам от правительства Туниса требуют эксперты МВФ. По рекомендациям фонда, Кабмин должен сократить расходы с нынешних на три процента.

Ранее сообщалось, что акции протеста на западе Туниса переросли в столкновения с полицией. Демонстрации начались после самовоспламенения местного журналиста – он разместил в соцсети видео, описав плохое экономическое положение в стране и призвав к революции, облил себя бензином и поджег. Врачам его спасти не удалось.

После этого на западе Туниса вспыхнули акции протеста, участники которых выступают против безработицы, коррупции и низкого уровня жизни.

Также сообщалось, что террористка-смертница подорвала себя в центре столицы Туниса.

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