В Турции на военной базе произошел взрыв: 25 раненых

Сегодня, 02:03

Cуд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе турецкими СМИ, "чтобы предотвратить дезинформацию"

aa.com.tr
aa.com.tr

В результате взрыва на военной базе в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции ранения получили по меньшей мере 25 военнослужащих, поиск еще семи пострадавших продолжается, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министерства национальной обороны республики.

"На одной из наших баз в Хаккяри произошло чрезвычайное происшествие в результате взрыва боеприпасов тяжелого вооружения. В результате происшествия ранения получили 25 военных, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Продолжаются поиски еще семи военных. Было начато расследование в связи со случившимся", – говорится в сообщении.

По данным местного телеканала Habertürk, причиной взрыва стала неисправность тяжелого вооружения.

Также агентство сообщает, что суд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе на юго-востоке страны турецкими СМИ, "чтобы предотвратить дезинформацию".

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на арсенале близ города Ичня Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. Для ликвидации ЧП были задействованы пожарные танки, спасатели, полицейские и нацгвардейцы. Читайте все подробности и версии взрывов под Ичней.
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