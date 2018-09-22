В Турции перевернулся автобус со школьниками: есть жертвы

Сегодня, 12:46

Школьники направлялись на фестиваль TEKNOFEST в Стамбул

Фото с открытых источников
Фото с открытых источников

В Турции в районе Керфез перевернулся микроавтобус, перевозивший учащихся средней школы и лицея. Один человек погиб и еще 18 получили травмы в результате аварии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что автобус вез школьников в Стамбул на фестиваль TEKNOFEST. На участке Ширинйалы Анатолийской автодороги водитель потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и скорая медицинская помощь.

Ранее в Грузии автобус со школьниками сорвался в ущелье. Авария с произошла в регионе Кахети.

Несколько месяцев назад в турецкой провинции Эскишехир произошла крупная авария с автобусом, перевозившим школьников, в которой погибли 11 человек и еще 44 получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии могла могло стать животное, которое выбежало на дорогу.

Также сообщалось, что в турецкой южной провинции Анталия в результате падения автобуса с 50-метровой высоты погибли не менее 4 человек, 27 получили травмы. Водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением.
авария, ДТП, жертвы, школьники, Стамбул

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: ГУНП в Николаевской области

В центре Николаева микроавтобус насмерть сбил мужчину

Вчера, 14:10

Пешеход перебегал дорогу в запрещенном месте

Запорожье

Фото: gazeta.zp.ua

В Мелитополе лоб в лоб "сошлись" иномарка с маршруткой

Вчера, 19:40

В результате происшествия обошлось без пострадавших
Загрузка...

Запорожье

Фото: Медиа-центр

В Запорожской области у грузовика после ДТП разворотило кабину: появились фото

Вчера, 15:02

Водитель был госпитализирован с болевым шоком и открытым переломом бедра

Происшествия

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве пьяный мопедист попал под колеса такси

Вчера, 08:23

Водитель легковушки успел среагировать и мопедист отделался синяками
Загрузка...