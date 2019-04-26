В Турции начались массовые аресты военных
Все военнослужащие, на которых выданы разрешения на арест, находятся на действительной военной службе
В Турции правоохранители арестовали 115 военнослужащих, подозреваемых в связях с организацией FETO, которую власти считают организатором попытки государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщает CNN Turk.
Во время операции в рамках расследования были задержаны 55 подозреваемых в Стамбуле и 60 в провинции. Правоохранители разыскивают еще 95 подозреваемых.
Отмечается, что все военнослужащие, на которых выданы разрешения на арест, находятся на действительной военной службе.
В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Гюлен отрицает причастность к попытке переворота. Подобные операции, в рамках которых проводятся аресты подозреваемых в причастности к Гюлену, периодически проводятся в Турции с 2016 года, отмечает "Анадолу".
Отметим, не менее 265 человек погибли в Турции в результате попытки государственного переворота. Как сообщила Al Jazeera, такие данные огласил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. "В ходе столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли 161 человек, 1440 получили ранения, – приводит телеканал заявление турецкого премьера. – Кроме того, ликвидированы 104 путчиста".
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