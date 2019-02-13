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В Турции суд приговорил мужчину к чтению биографии Эрдогана

Вчера, 23:58

Али Шахин был обвинен в том, что допустил оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана, находясь в одной из стамбульских кофеен

Фото: AFP
В Турции суд приговорил мужчину к чтению биографии Эрдогана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/494/8c8/5c64948c8fff0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/494/8c8/5c64948c8fff0.jpg Другие страны Али Шахин был обвинен в том, что допустил оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана, находясь в одной из стамбульских кофеен

В Стамбуле суд приговорил 75-летнего местного жителя, обвиняемого в оскорблении президента Турции, к чтению 24 книг, в том числе биографии турецкого лидера, сообщает Cumhuriyet.

Али Шахин был обвинен в том, что допустил оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана, находясь в одной из стамбульских кофеен. Однако, обвиняемый заявив, что стал жертвой клеветы.

Суд постановил оставить Шахина на свободе, обязав его прочесть 24 книги, в том числе сборник речей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, биографию президента Турции Тайипа Эрдогана, книги о попытке переворота в Турции в июле 2016 года, а также историческую и религиозную литературу.

Адвокат Шахина подал апелляцию на решение суда, однако сам осужденный уже приступил к чтению книг.

Ранее в Турции было прекращено действие режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года. 

В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.

Отметим, не менее 265 человек погибли в Турции в результате попытки государственного переворотаТакие данные огласил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. "В ходе столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли 161 человек, 1440 получили ранения, – приводит телеканал заявление турецкого премьера. – Кроме того, ликвидированы 104 путчиста".

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Тег Турция, суд, приговор, чтение, Эрдоган, оскорбление

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