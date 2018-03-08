В Турции задержали 13 подозреваемых в подготовке нападения на посольство США

Турецкая полиция в южном городе Адана задержала 13 человек, которых подозревают в причастности к террористической группировке ИГИЛ, действующей в Ираке и Сирии. Задержанные якобы планировали нападения на ряд зданий в городе, включая посольство США. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно сообщению, полиция задержала подозреваемых в среду в ходе одновременных рейдов на рассвете. Спецназ использовал тараны, чтобы сломать двери в некоторых домах, где находились подозреваемые. Двенадцать из подозреваемых – сирийские граждане, сообщает агентство.

Напомним, в конце декабря 2017 года турецкая полиция арестовала по меньшей мере 75 человек по подозрению в связях с террористической группой "Исламское государство" (ИГИЛ) в столице Анкаре и Стамбуле. По предварительным данным, некоторые из подозреваемых готовились к террористической атаке на празднование Нового года. Во время операций в обоих городах было изъято большое количество документов.

А уже в феврале турецкая полиция задержала еще 17 боевиков группировки "Исламское государство" по подозрению в подготовке терактов.