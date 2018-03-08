В Турции задержали 13 подозреваемых в подготовке нападения на посольство США

Сегодня, 14:55

Задержания провели в ходе массового рейда по противодействию терроризму

Фото: CBSNews
Фото: CBSNews

Турецкая полиция в южном городе Адана задержала 13 человек, которых подозревают в причастности к террористической группировке ИГИЛ, действующей в Ираке и Сирии. Задержанные якобы планировали нападения на ряд зданий в городе, включая посольство США. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно сообщению, полиция задержала подозреваемых в среду в ходе одновременных рейдов на рассвете. Спецназ использовал тараны, чтобы сломать двери в некоторых домах, где находились подозреваемые. Двенадцать из подозреваемых – сирийские граждане, сообщает агентство.

Напомним, в конце декабря 2017 года турецкая полиция арестовала по меньшей мере 75 человек по подозрению в связях с террористической группой "Исламское государство" (ИГИЛ) в столице Анкаре и Стамбуле. По предварительным данным, некоторые из подозреваемых готовились к террористической атаке на празднование Нового года. Во время операций в обоих городах было изъято большое количество документов.

А уже в феврале турецкая полиция задержала еще 17 боевиков группировки "Исламское государство" по подозрению в подготовке терактов.
Турция, подозреваемые, полиция, исламское государство, ИГИЛ, в турции, посольство США, нападения

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В Турции за неделю задержали более 100 человек

26 Декабря 2017, 02:33

Среди задержанных в Стамбуле – семейная пара из Франции

Другие страны

Фото: кадр из видео

В Турции провели масштабный антитеррористический рейд

21 Декабря 2017, 19:16

Задержанные, вероятно, воевали на стороне террористов в Сирии и Ираке - кроме того, часть из них могла вербовать людей
Загрузка...
Загрузка...