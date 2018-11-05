В турецкой Анталии вывесили баннер с требованием освободить Сенцова

В турецкой Анталии на здании консульства Украины вывесили баннер с требованием освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Об этом сообает министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Тwitter.

"Сегодня открыли консульство Украины в Анталии, а также Украинский дом – культурный центр украинской общины. На фасаде здания – требование освободить Олега Сенцова на турецком языке", – написал Климкин.

По словам министра, один из турецких граждан крикнул в толпе: "Он защищал Крым, теперь мы должны защитить его!".

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительного голодания Олега Сенцова практически завершены, его состояние полностью восстановилось.

Напомним, что в начале этого месяца появилась информацию о выходе Сенцова из голодовки, однако официально подтвердить это в России сразу не смогли.

Кроме того, позже стало известно, что ему угрожали принудительным кормлением,если он не прекратит голодовку самостоятельно.

Также сообщалось, что, по словам уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, Сенцов регулярно принимает пищу под наблюдением медиков и выглядит здоровым.