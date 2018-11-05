В турецкой Анталии вывесили баннер с требованием освободить Сенцова

Сегодня, 03:42

При участии президента Украины Петра Порошенко прошло торжественное открытие консульства Украины в турецкой Анталии

twitter.com/PavloKlimkin
twitter.com/PavloKlimkin

В турецкой Анталии на здании консульства Украины вывесили баннер с требованием освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Об этом сообает министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Тwitter.

"Сегодня открыли консульство Украины в Анталии, а также Украинский дом – культурный центр украинской общины. На фасаде здания – требование освободить Олега Сенцова на турецком языке", – написал Климкин.

1541380388.0544

По словам министра, один из турецких граждан крикнул в толпе: "Он защищал Крым, теперь мы должны защитить его!".

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительного голодания Олега Сенцова практически завершены, его состояние полностью восстановилось.

Напомним, что в начале этого месяца появилась информацию о выходе Сенцова из голодовки, однако официально подтвердить это в России сразу не смогли.

Кроме того, позже стало известно, что ему угрожали принудительным кормлением,если он не прекратит голодовку самостоятельно.

Также сообщалось, что, по словам уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, Сенцов регулярно принимает пищу под наблюдением медиков и выглядит здоровым.
Турция, Порошенко, консульство, анталия, Украинский дом, Климкин, баннер, Сенцов, Олег Сенцов
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

фото AFP

Путин в очередной раз отказал в помиловании Сенцова (документ)

2 Ноября, 07:35

Право помилования - исключительная прерогатива президента

Политика

Фото: AFP

"Не волнуйтесь, я выжил": Сенцов написал письмо правозащитникам

1 Ноября, 23:20

По словам украинского режиссера, он чувствует себя намного лучше, чем месяц назад
Загрузка...

Россия

Фото: AFP

"Много работает": российские тюремщики рассказали о состоянии Сенцова

31 Октября, 14:28

В Федеральной службе исполнения наказаний России утверждают, что украинский политзаключенный "очень четко" вышел из голодовки

Другие страны

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба

Австралийские парламентарии призывают усилить давление на Россию из-за дела Сенцова

30 Октября, 15:45

В своем заявлении депутат отметил, что обвинения против Олега Сенцова сфабрикованы

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Неудачная шутка Путина и присуждение премии Сахарова Сенцову: цитаты недели

27 Октября, 12:30

В России недовольны резолюцией Европарламента по Азову, а советник Белого дома намекнул на новые санкции

Украина

Фото: AFP

США поздравили Сенцова с присуждением премии Сахарова

27 Октября, 08:25

Госдеп США призвал Россию освободить режиссера и других политзаключенных
Загрузка...