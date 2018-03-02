В Венесуэле отложили президентские выборы

Избирательная комиссия Венесуэлы перенесла запланированные на 22 апреля президентские выборы на вторую половину мая.

Об этом сообщает Reuters.

"Избирательная комиссия Венесуэлы заявила в среду о том, что откладывает будущие президентские выборы с 22 апреля на вторую половину мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что перенос даты проведения выборов было согласован правительством и некоторыми оппозиционными партиями.

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Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президентские выборы в стране пройдут в 2018 году, несмотря ни на что.

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.

"Выборы в Венесуэле пройдут в 2018 году, даже если президент Трамп приедет в костюме морского пехотинца", — сказал Мадуро на пресс-конференции в Каракасе.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.