В Венесуэле проходят антиправительственные протесты

Жители Венесуэлы недовольны политикой преемника Уго Чавеса - Николаса Мадуро

В Венесуэле проходят антиправительственные протесты 2019-01-23T17:48:00+02:00 Другие страны Жители Венесуэлы недовольны политикой преемника Уго Чавеса - Николаса Мадуро

В Венесуэле проходят антиправительственные протесты. Люди вышли на улицы еще ночью и возвели баррикады. В некоторых районах Каракаса демонстранты подрались с полицией. Местные журналисты сообщают о первых жертвах столкновения: погибли два человека. Сегодня оппозиция созывает людей на массовую акцию протеста. Жители Венесуэлы недовольны политикой преемника Уго Чавеса – Николаса Мадуро.

Страна оказалась на грани дефолта. Инфляция измеряется сотнями тысяч процентов, не хватает продуктов.

Ранее парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, объявил нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро и призвал ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в иностранных банках. Парламентарии намерены обратиться с соответствующим призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии.

10 января победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства. При этом США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) заявили, что не признают его полномочия, призвав к проведению нового голосования.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов, однако парламент Венесуэлы объявил нелегитимным его второй президентский срок.

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