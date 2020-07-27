В ВОЗ рассказали, как появляются "новые волны" коронавируса

Закрытие границ само по себе не сможет предотвратить распространение коронавируса. Об этом на фоне усиления пандемии COVID-19 заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

Реклама

"ВОЗ всегда говорила о том, что все меры, касающиеся путешествий, должны внедряться с другими сопутствующими мерами, – подчеркнул он. - Точно так же мытье рук или ношение маски сами по себе не будут эффективными. Речь идет о целом комплексе мер".

"Что касается текущей ситуации, то нужно понимать, что вирус везде, и когда у него будет возможность, он будет передвигаться, - отметил эксперт. - Также нужно понимать те дополнительные риски, к которым приведет открытие границ, и управлять этими рисками".

Райан убежден, что страны не смогут держать свои границы закрытыми.

"Экономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг должно осуществляться. Но это нужно делать так, чтобы минимизировать риски", - сказал он.

Реклама

Читайте также: Не карантин: в ВОЗ назвали главный инструмент для борьбы с пандемией коронавируса

По его словам, "полное закрытие международных границ не является устойчивой стратегией для восстановления мировой экономики".

В тренде Волкер предрек очевидный финал выборов в Беларуси

"Единого решения здесь не существует, но в этом отношении важно добиться прогресса, причем прогресса, который бы учитывал все риски", – сказал представитель ВОЗ.

Также, по его словам, вести обсуждения о втором пике или второй волне коронавируса можно долго, однако гораздо более важно сейчас принимать все возможные меры для того, чтобы не допустить распространение заболевания.

"Предположения, что заболевание будет развиваться волнами, основано на других видах коронавируса. Страны, которые внедрили меры контроля, смогли подавить вирус. Но когда эти меры снимаются, вирус, конечно же, возвращается. То есть, когда мы оказываем давление – цифры снижаются, когда давление ослабевает – вирус возвращается. Поэтому ставить вопрос о второй волне или пике даже в каком-то смысле некорректно. Вопрос, который нужно задавать, заключается в том, какое давление оказывается на вирус, внедрены ли необходимые меры контроля и меры на уровне инфраструктуры. Нужно понимать, что, как только вы ослабляете давление, вирус обязательно вернется", – сказал Майкл Райан.

Реклама

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 усиливается: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.

Напомним, в ВОЗ также рассказали, когда буде массово применяться вакцина против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама