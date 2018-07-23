В Японии 30 человек погибли от аномальной жары

23 Июля 2018, 17:22

В стране зафиксировали рекордно высокую температуру


В Японии зафиксировали рекордную жару – столбики термометров показали 42 градуса по Цельсию. Это - самая высокая отметка за всю историю наблюдений в стране. 

Климат в Японии слишком влажный, и жара ощущается сильнее. Медики сообщают – от аномальной температуры уже погибли 30 человек. Десятки – пострадали. Преимущественно это пожилые люди. Власти призывают жителей не находиться долго на солнце, а дома пользоваться кондиционерами.

Ранее мы писали, что в Японии как минимум 12 человек погибли, а еще 9,9 тысяч были госпитализированы с тепловыми ударами из-за сильной жары. Хуже всего ситуация в в центральных и западных районах Японии. В Токио даже в утренние часы температура держится на уровне 33-34 градусов.

В прошлом году из-за жары в Японии также было множество пострадавших и погибли люди. К августу 2017 года погибли восемь человек, более пяти тысяч попали в больницы. Всего за сезон 2017 года в Японии погибло от жары 44 человека.

Кроме того, Япония страдает от непрерывных ливней и вызванных ими наводнений страдает уже около недели. По последним данным, погибли 199 человек
Япония, температура, жара, погибшие
Источник:

"Сегодня"

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