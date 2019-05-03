В Японии беспилотник пролетел рядом с императорским дворцом
Полиция ищет владельца беспилотника, а также проверяет, не мог ли аппарат упасть где-либо
Полицейское управление японской столицы расследует инцидент с нелегальным полетом беспилотного летательного аппарата в районе императорского дворца, а также в правительственном квартале Касумигасэки. Об этом сообщил телеканал NHK.
По его сведениям, первым аппарат со светящимися огнями увидел вечером в четверг полицейский, патрулировавший территорию, прилегающую к императорскому дворцу. После этого беспилотник был замечен еще несколько раз в правительственном квартале, где находятся различные министерства и канцелярия премьер-министра Японии. Также несколько очевидцев подтвердили, что видели его недалеко от строительной площадки стадиона, где в 2020 году пройдут Олимпийские игры.
В настоящее время полиция ищет владельца беспилотника, а также проверяет, не мог ли аппарат упасть где-либо.
Напомним, что ранее в Японии началась эра "Рейва" – император Нарухито взошел на престол. В церемонии приняли участие почти 270 человек, включая императрицу Масако, премьер-министра Синдзо Абэ и других властей.
Во время церемонии Нарухито передали священные имперские регалии – зеркало, меч и яшму, а также личную имперскую печать.
Таким образом, в Японии завершилась эра "Хэйсэй" – "Установление мира", которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито.
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