В Японии и Китае произошли землетрясения

В субботу, 15 сентября, в Японии и Китае были зафиксированы землетрясения. Максимальная сила подземных толчков составляла 5,6 баллов, о жертвах и разрушениях в результате стихии не сообщается.

Так, на островах Рюкю, расположенных к юго-западу от Японии, было отмечено землетрясение магнитудой 5,6, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 163 км к востоку от города Наго, а очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Еще одно землетрясение, магнитудой 4,5, произошло в северо-восточной китайской провинции Цзилинь. Как сообщили в Китайском сейсмологическом управлении, подземный толчок был зафиксирован в районе города Сунъюань в 09:13 по местному времени (04:13 по Киеву).

Эпицентр землетрясения находился в уезде Маодучжань, а очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате обоих землетрясений не поступало.

Напомним, 13 сентября стало известно о землетрясении в оккупированном Крыму. Сила подземных толчков составляла четыре балла по шкале Рихтера.

Как известно, в 2016 году Крым также "трясло", а эпицентр землетрясения тогда находился в акватории Черного моря в 10 км от Алушты на глубине 12 км. Магнитуда в эпицентре составила 3 балла. Жертв и разрушений не было. А вот в 2012 году в Крыму произошло три землетрясения.

Ранее в результате землетрясений в нескольких районах Ирана за сутки пострадало не менее 337 человек. Подземными толчками был разрушен 101 дом, еще более 800 нуждались в ремонте.